Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi

1 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 7 gün ara verilmişti.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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