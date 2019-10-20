Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi
1 saat önce
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 7 gün ara verilmişti.
Suriye'deki Aşiretler'den Türkiye'ye çağrı: Münbiç ilçesinin kurtarılmasını istiyoruz YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü