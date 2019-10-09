Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:37 Kaynak: AA
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