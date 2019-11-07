Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi programları yapılacak.

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başlıyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi programları yapılacak.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin ise sınır bölgelerinde 10-28 Ekim'de eğitime verilen arayı telafi için program hazırladı. Bu kapsamda, yapılamayan 12 günlük eğitim öğretim için 9 Kasım ve 28 Aralık tarihleri arasındaki her hafta cumartesi günü telafi eğitimi gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra, 18-22 Kasım'daki ara tatilde de eğitimlere devam edilecek.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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