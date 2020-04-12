Şanlıurfa'nın sınırı ilçesi Akçakale'de sessizlik hakim - Son Dakika

Şanlıurfa'nın sınırı ilçesi Akçakale'de sessizlik hakim

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun kamyon kuyruğu oluştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalırken Suriye'ye girişlerin yasaklandığı gümrük kapısının önünde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Akçakale Gümrük Kapısında da sessizlik hakim. Görevliler dışında kapıdan giriş ve çıkış yapılmıyor. Gümrük Kapısının Suriye'ye girişlere kapatılması nedeniyle kamyonlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe merkezinde ise polis ekipleri sürekli devriye atarak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.