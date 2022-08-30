Topçu Üsteğmen Uğur Fahri Sönmez tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmanın ardından Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Akçakale, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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