Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

30.08.2022 12:49
Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti, Suruç ve Akçakale ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti, Suruç ve Akçakale ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Topçu Üsteğmen Uğur Fahri Sönmez tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmanın ardından Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler tebrikleri kabul etti.

Törene, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Tarkan Öztürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akçakale

Akçakale'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kaymakam Oltan Bayraktar makamında tebrikleri kabil etti.

Suruç

Suruç Atatürk Meydanı'ndaki tören, çelenk sunma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol üyelerinin vatandaşların bayramını tebrik etmesinin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gazilerle bir araya geldi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Garnizon Komutan Yarbay Fatih Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Halfeti

Halfeti Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

YORUMLAR
500
Ahlat'ta Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı Ahlat'ta Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Akçakale, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 12:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement