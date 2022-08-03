Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı

03.08.2022 22:17
Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yolan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yolan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay akşam saatlerinde İlçenin Esmer Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak ortasında 2 grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle av tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı.

Olay esnasında, yoldan geçen 32 yaşındaki anne H.E ile çocukları F.E ve M.E silahlardan çıkan saçmalarla vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralanırken, olayda 3 araçta seken saçmalarla hasar gördü.

Yaralı anne ve çocukları olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı çatışmanın ortasında kalan anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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