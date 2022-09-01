Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

01.09.2022 02:34
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ferhan Sevik'in (36) kullandığı 10 Y 5935 plakalı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı Siverek Otobüs Terminali kavşağında Burhan Selişter (28) idaresindeki 34 BBL 723 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Ferhan Sevik ile otomobillerde bulunan Nezmi Ercan (45), Zübeyir Özevin (37), Zafer Öktan (55) ve Abdulkadir Özusan (19) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Öktan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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