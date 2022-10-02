Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

02.10.2022 13:52

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde hayvan otlatan çobanlar, jandarmaya Hacı Hıdır Baraj Göleti kıyısında ceset olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, cesedin dört gün önce Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'a ait olduğunu belirledi.

Cesedin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi.

Fırat'ın cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu - Son Dakika

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