Büyükoba Mahallesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve Arzı E. (33) çifti arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü - Son Dakika

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