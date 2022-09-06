Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı

06.09.2022 10:30
Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Büyükoba Mahallesi'nde eşi Arzı E'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde Mahmut E, tartıştığı eşi Arzı E'yi (33) dün tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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