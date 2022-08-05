Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

05.08.2022 19:13
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sinan B, ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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