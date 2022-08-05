Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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