Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

01.09.2022 10:11
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Zafer Öktan (55) öldü, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Zafer Öktan (55) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhan Sevik (36) yönetimindeki 10 Y 5935 plakalı otomobil ile Burhan Selişter'in (28) kullandığı 34 BBL 723 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan Sevik'in otomobili devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, devrilen araçtaki Zübeyir Özevin (37), Nezmi Ercan (45), Abdulkadir Özusan (19) ve Zafer Öktan'ı ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Öktan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Öktan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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