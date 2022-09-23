Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti

23.09.2022 10:02
Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlattığı sırada üzerine taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlattığı sırada üzerine taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Bozkuyu Mahallesi'nde hayvan otlatan Mehmet Sinan Yatkın'ın üstüne taş düştü.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yatkın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yatkın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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