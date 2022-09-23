Yatkın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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