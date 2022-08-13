Kaza, gece saatlerinde Siverek-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Faruk Yangıncı yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, karayoluna çıkan koyun sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın eskisi ile yolsa savrulan koyunlardan 23'ü telef olurken otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Enes Emre Bayin yaralandı. Yaralılar; olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan karayolu ise telef olan 23 koyunun kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİVEREK'TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI - Son Dakika

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