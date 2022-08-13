SİVEREK'TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI - Son Dakika
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SİVEREK'TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI

13.08.2022 11:08

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada, sürüdeki 23 koyun ise telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Faruk Yangıncı yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, karayoluna çıkan koyun sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın eskisi ile yolsa savrulan koyunlardan 23'ü telef olurken otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Enes Emre Bayin yaralandı. Yaralılar; olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan karayolu ise telef olan 23 koyunun kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİVEREK'TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİVEREK'TE OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE ÇARPTI, 2 YARALI - Son Dakika
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