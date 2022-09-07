Akıllı ulaşım sistemiyle kazalara anında müdahale edilecek - Son Dakika
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Akıllı ulaşım sistemiyle kazalara anında müdahale edilecek

07.09.2022 12:30

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencilerince tasarlanan ve TEKNOFEST'te birincilik ödülü olan akıllı ulaşım sistemiyle, kazazedelere erken müdahale edilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencilerince tasarlanan ve TEKNOFEST'te birincilik ödülü olan akıllı ulaşım sistemiyle, kazazedelere erken müdahale edilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri ve öğretmenlerince çeşitli sensör ve uyarı ekranlarıyla tasarlanan akıllı ulaşım sistemi, kaza anında sağlık ve güvenlik birimlerine bilgi verilmesini sağlıyor.

Kazalara zamanında yapılacak müdahale ile can kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenirken, uyarı ekranlarıyla da karayolunu kullanan sürücülere kaçıncı kilometrede kaza yaşandığı bilgisini aktarıyor.

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te lise seviyesi Akıllı Ulaşım Yarışması'nda "Kodboy" takımının projesi birinci seçildi.

"Bizim tek amacımız hayat kurtarmak"

BİLSEM danışman öğretmeni Barış Mustafa Özsüllü, AA muhabirine, başarısız denemelere karşın pes etmediklerini ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İnsan hayatının çok önemli olduğunu anlatan Özsüllü, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız hayat kurtarmak. Gaziantep'te yaşanan kaza bizim projemizin ne kadar gerekli olduğunu bize gösterdi. Çünkü orada kazanın olma nedeni geriden gelen sürücünün kazayı önceden bilememesiydi. Projemizdeki ekran sayesinde kazayı geriden gelen sürücülere bildiriyor ve bu sayede de o sürücü ileride kaza olduğunu biliyor, tedbir alıyor. Aslında bizim tek amacımız hayat kurtarmak. Projemizin birinci olduğunu orada öğrendik ki 'Kodboy' takımı anons edildiğinde heyecanla sahneye çıkıp ödülümüzü aldık. Çok mutluyduk ve bu mutluluğumuzu da bütün Sivereklilerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. Tabi bu kısımda biraz daha büyük sensör yapmamız gerekiyor, bunun üzerine yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ise TEKNOFEST'in farklı dallarına başvuru yapmayı planlıyoruz."

Projenin tasarımcı öğrencilerinden Sena Zelal Demir ise yaptıkları araştırmada, otoyollarda gerçekleşen kazaların yüzde 65'inin ölümle sonuçlandığını ve bunların arasında kaza yerinin konumunun tam saptanamamasından kaynaklı erken müdahale sıkıntısının da yer aldığını söyledi.

Bu sorunun çözülmesi amacıyla yaptıkları çalışmanın TEKNOFEST'te birincilik almasının gurur verici olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Biz de bu soruna çözüm bulmak için bizzat kendi ürettiğimiz sensörleri bariyerlerin arkasına yerleştirdik. Bu sensör sayesinde kazanın tam olarak nerede ve ne şiddette gerçekleştiğini sağlık ekiplerine ve gerekli birimlere anlık olarak bilgi gönderebiliyoruz. Böylelikle aradaki iletişim ve konum belirleme gibi aşamaları ortadan kaldırdığımız için süreci hızlandırmış oluyoruz. Böyle yararlı bir projeyle binlerce takımın arasından birinci seçilmek bizi oldukça mutlu etti ve bununla gurur duyduk. Kesinlikle bu şekilde bırakmayı düşünmüyoruz. Gerekli birimlere her türlü sunumu yapıp olabildiğince hayata geçirmek için çaba sarf edeceğiz."

Projenin yerli imkanlarla tasarlandığını belirten proje tasarımcısı öğrencilerinden Mehmet Enes Akçiçek de amaçlarının insan hayatını her şeyin üstünde tutmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları projeyi daha da geliştirme arzusunda olduklarını belirten Akçiçek, "Projemizin amacı otoyollarda gerçekleşen kazaları zaman kaybetmeden anında tespit edebilmek. Projemizin maliyet durumuna değinecek olursak 'insan hayatından değerli mi?' diye bir cümle kurabilirim ama öncelikle çok kaza olup da görünmeyen ve aşırı kaza olan yerlerden başlayıp bu projeyi olabildiğince genişletmeyi planlıyoruz. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz, bu birinciliği Siverek'imize getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Samsun, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı ulaşım sistemiyle kazalara anında müdahale edilecek - Son Dakika

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