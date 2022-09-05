Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! - Son Dakika
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Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü!

05.09.2022 11:20

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan olayda Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi Arzı Elen'i kavga ettikleri esnada tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan Elen, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Dün akşam saatlerinde Siverek'in Büyükoba Mahallesi'nde iddiaya göre Mahmut Elen (37), eşi Arzı Elen (34) ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti ve tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen, yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa'da vahşet! Aldatma şüphesiyle eşini nehir kenarında öldürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzı Elen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 çocuk annesi Arzı Elen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da vahşet! Aldatma şüphesiyle eşini nehir kenarında öldürdü.

ALDATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Jandarma ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen'i tarlada saklanırken yakaladı. Elen, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü ifade etti.

Şanlıurfa'da vahşet! Aldatma şüphesiyle eşini nehir kenarında öldürdü.

TUTUKLANDI

Mahmut Elen, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Jandarma, Siverek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldatıldığını düşünen adam, nehir kenarına götürdüğü karısını öldürdü! - Son Dakika

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