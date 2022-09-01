Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

01.09.2022 09:55
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ferhan S. (36) idaresindeki 10 Y 5935 plakalı otomobil, Siverek Şehirlerarası Terminali kavşağında Burhan S.'nin (28) kullandığı 34 BBL 723 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferhan S. ile otomobillerde bulunan Nezmi E. (45), Zübeyir Ö. (37), Zafer Ö. (55) ve Abdulkadir Ö. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslara Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer Öktan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Taciz zanlısı linç edilmek istendi Taciz zanlısı linç edilmek istendi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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