Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 10:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mezra Mahallesi'nde kamp kuran kişilere ait araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Durdurulan araçta yapılan aramada çalıntı malzemeleri bulan ekipler, S.G. ve D.A'yı gözaltına aldı. Bu kişilerle iş birliği içinde olduğu belirtilen A.G. ve A.A. ilçe merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G, D.A. ve A.G. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı malzemeler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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