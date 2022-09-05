Durdurulan araçta yapılan aramada çalıntı malzemeleri bulan ekipler, S.G. ve D.A'yı gözaltına aldı. Bu kişilerle iş birliği içinde olduğu belirtilen A.G. ve A.A. ilçe merkezinde yakalandı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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