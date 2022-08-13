Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

13.08.2022 01:15
Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Ömer Faruk Yangıncı (21) yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki Enes Emre Bayin (17) yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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