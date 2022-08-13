Otomobil koyun sürüsüne daldı - Son Dakika
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Otomobil koyun sürüsüne daldı

13.08.2022 11:09
Otomobil koyun sürüsüne daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yoldan geçen koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile arkadaşı yaralanırken 23 koyun telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yoldan geçen koyun sürüsüne dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile arkadaşı yaralanırken 23 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Siverek - Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Faruk Y.'nin kullandığı 34 EDL 387 plakalı otomobil, yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile arkadaşı Enes Emre B. yaralanırken otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu.

Kaza nedeniyle bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri ise yolda önlem alarak trafiğe kapattı. Telef olan koyunların kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil koyun sürüsüne daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil koyun sürüsüne daldı - Son Dakika
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