Otomobil koyun sürüsüne daldı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Siverek - Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Faruk Y.'nin kullandığı 34 EDL 387 plakalı otomobil, yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile arkadaşı Enes Emre B. yaralanırken otomobilin çarptığı 23 koyun telef oldu.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

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