Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde F.K'ya ait park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi, üzerine benzin döktüğü aracı kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekipleri, önlem alarak yanan aracı söndürdü.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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