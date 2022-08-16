Şanlıurfa'da tırın otomobilin üstüne devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tırın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Nihat Aydın'ın kullandığı 02 KT 155 plakalı saman yüklü tır, Siverek- Viranşehir kara yolu 20. kilometresinde virajı alamayarak Ahmet Dinke idaresindeki 63 T 2024 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Bilal Tilaver, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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