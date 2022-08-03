Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

03.08.2022 02:05
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Dicle Mahallesi'nde evine giden Mehmet Ç. (32), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

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Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Tarla sulama sırası kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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