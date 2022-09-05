Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır kara yolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da esrarla yakalanan yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

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