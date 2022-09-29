Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu" kampanyası - Son Dakika
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Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu" kampanyası

29.09.2022 15:40
Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu" kampanyası

Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Siverek'te Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'ndaki Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Aziz Gölbaşı, daire müdürleri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Gölbaşı ve beraberindekiler etkinlik kapsamında öğrencilerle yolun karşısına geçti.

Hilvan ilçesinde ise Cumhuriyet İlköğretim Okulu önünde yaya ve sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Coşkun Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere ve İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Yavuzkurt'un katıldığı etkinlikte vatandaş ve öğrencilerle yolun karşısına geçildi.

Etkinliğin ardından Kaymakam Doğan, okulda öğrencilere trafik konusunda bilgi verdi.

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Hilvan'da motosiklet denetimi Hilvan'da motosiklet denetimi
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Gölbaşı, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek ve Hilvan'da 'Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu' kampanyası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu" kampanyası - Son Dakika
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