Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İlçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karacadağ eteklerinde bulunan bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanmakta güçlük çekiliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, ulaşımın aksamaların yaşandığı Karacadağ Kayak Merkezi yolunda olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcıyor.
Siverek- Diyarbakır kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle Karayolları 96. Şube Şefliğine bağlı ekipler, tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.