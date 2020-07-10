Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor 90 derece sıcaklıkta zorlu imtihan Kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda...

Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor

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90 derece sıcaklıkta zorlu imtihan

Kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyorlar


ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda bakırı sevgiyle parlatmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da sıcak havayla birlikte 90 dereceyi bulan ateşin başında mesailerine devam eden kalay ustaları, zor şartlarda çalışmaya devam ediyor. Tarihi Kapalı Çarşı'da çocuk yaşta başladığı mesleğini 70 yıldır ilk günkü aşkla yapan 81 yaşındaki kalaycı Mustafa Ozan, gelişen teknoloji ve alışkanlıklar karşısında yok olmaya yüz tutan kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor. Geçimini kalaycılıkla sağlayan Ozan, emekle ve sevgiyle mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

"Mesleğimizi zor şartlar altında devam ettiriyoruz"

Şanlıurfa'da yetişen son kalaycılardan olan Mustafa Ozan işi öğrendikten sonra ustalaştı ve çıraklar yetiştirdi. Ozan, kalaycılık ve bakırcılık mesleğinin zamana yenik düştüğünü belirterek, "8 yaşlarında iken babam benim elimden tutup kalaycı ustasının yanına getirdi. Babam ustaya 'eti senin kemiği benim' diyerek teslim etti. Ustamızın disiplini ve terbiyesi altında büyüdük. Bizde kötü şeyler yok, kötü adamlarla arkadaşlarla birlikte olmazdık. Sanatkar bir adamdan kötülük çıkmaz. Biz bu halde büyüdük buralara geldik. Çok şükür iki tane usta yetiştirdim. Bir tane çırağımda 40 yıldır yanımda çalışıyor. Allah bizi bu yaşa getirdi. İnşallah hayatımız hayırlı bir şekilde gider. Eskiden Urfa'da tahta körükler vardı. O dönemde bu körükleri çekerdik. Adam akıllı elimiz iş tutunca kalay işimizin başına düştük. İşimizin zahmeti çok, kazancı azdır. Kalay yaparken vücudumun birçok yerinde yanmalar oldu. Şimdiki gençler bu zor ve zahmetli olan işi yapamaz. Mesleğimiz son demlerini yaşarken, son dönemlerde insanlar eski şeylere dönüyor. Sıhhat eski şeylerde var. Kalay kaplarda yemek yemek farklıdır, şifalıdır. Naylon olan kaplar hastalık oluşuyor. Oruçlu olduğum zamanda ateşin altında çalışıyorum. Allah bizlere yardım ediyor. Kötü şeyler yapsam, Allah bana bu kuvveti vermez. Bu zahmetli ve sıcak altında bu işle herkes çalışamaz. Son zamanlarda sanatkarlar azalıyor. Eskiden bu çarşıda 40-50 kalay dükkanı varken, şimdilerde sadece 3 dükkan kaldı" ifadelerini kullandı.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şanlıurfa'nın son kalay ustası 70 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor - Son Dakika
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