Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında 'ekim' yasağı
ŞANLIURFA Valiliği, Suriye sınırında olası saldırı ve sızmaları önlemek amacıyla, askeri yasak bölgelerde mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığını duyurdu.
ŞANLIURFA Valiliği, Suriye sınırında olası saldırı ve sızmaları önlemek amacıyla, askeri yasak bölgelerde mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığını duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınır hattındaki 1 ve 2'nci derece askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekilen bitkilerin, güvenlik zafiyetine yol açtığı belirtildi. 1 ve 2'inci derece askeri yasak bölgelerde güvenlik amacıyla çiftçilerin tarlalarında mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "221 kilometrelik Şanlıurfa hudut hattı boyunca 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolundan ve karakol kışlaların dış emniyet duvar/tel çitlerinden itibaren 200 metreye kadar olan alanlarda) 1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:55
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında 'ekim' yasağı - Son Dakika
Son Dakika Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı