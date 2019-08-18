Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
'nın Suriye
sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay
'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi