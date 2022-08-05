Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe - Son Dakika
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Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe

05.08.2022 16:17

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.K. ve M.V. isimli şahısları fiziki takibe aldı. Şahısların temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştıkları sırada harekete geçen ekipler, kullandıkları aracı durdurup içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe - Son Dakika
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