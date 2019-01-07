Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisinin Çarpıştı-1
1 saat önce
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştı-1(Tür: Yurt)
Şanlıurfa
' nın Suruç
ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştı-1
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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