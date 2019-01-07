Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisinin Çarpıştı (2)
1 saat önce
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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