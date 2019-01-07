Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4

Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4

57 dakika önce

Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı-4 (OLAY YERİ)(Tür: Yurt)

Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4, System.String[]
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı-4 (OLAY YERİ)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Mine Tugay, Yoga Hareketiyle Sınırları Zorladı Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Elektrik Akımına Kapılan Genç Matematik Aşığı Oldu Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:28:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]