Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4

Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı-4 (OLAY YERİ)



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Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var