Şanlıurfa' Nın Suruç İlçesi'nde İşçileri Taşıyan Minibüs ile Öğrenci Servisi Çarpıştı-4
57 dakika önce
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı-4 (OLAY YERİ)(Tür: Yurt)
Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisi çarpıştı-4 (OLAY YERİ)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: DHA
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