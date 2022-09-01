Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

01.09.2022 13:13
Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste arama yapan ekipler, 47 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C. ifadesi için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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