Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Mürşitpınar Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste arama yapan ekipler, 47 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C. ifadesi için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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