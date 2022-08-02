Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) Örkütlü Mahallesi'ndeki bir fıstık ve üzüm tarlasında uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda tarlada gizlenmiş vaziyette 14 kilo 690 gram bonzai ile 9 kilo 979 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Tarla sahibi olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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