Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

23.08.2022 18:51
Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Ö.D. geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı Şanlıurfa'da 10 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 00:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement