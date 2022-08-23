İddiaya göre, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Ö.D. geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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