Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

23.08.2022 14:22
Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.B, Ziyaret Mahallesi'nde tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı.

Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
13:18 Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak yanlış anlaşıldığını söyledi
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement