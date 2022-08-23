Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü - Son Dakika

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