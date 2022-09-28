Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

28.09.2022 16:15
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/ PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK mensubu olduğunu tespit ettiği teröristi sınırda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, işlemleri için Suruç Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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