Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

06.09.2022 10:06
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Dikili Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada bahçeye ekili 32 kök Hint kenevir, 230 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahipleri F. E. ve F.E. işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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