Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı

07.09.2022 13:48
Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahalle Muhtarı Salih T., 2011 yılında uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. O dönemde muhtar olmayan ve tutuksuz yargılanan Salih T., önceki gün mahkeme tarafından tutuklandı. Muhtar cezaevine gönderilirken yerine ise kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Düzce ve İstanbul'da yakalanan 8 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı Düzce ve İstanbul'da yakalanan 8 uyuşturucu şüphelisinden 3'ü tutuklandı Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement