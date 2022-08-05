Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti

05.08.2022 11:29

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F.A.'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Arif Yıldız'a (59) çarptı. Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Arif Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe Sınır ilçesinde uyuşturucuya darbe Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Arif Yıldız, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement