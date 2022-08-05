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Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.F.A.'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Arif Yıldız 'a (59) çarptı. Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Arif Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Arif Yıldız, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı engelli adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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