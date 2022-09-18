Şehit Aybek'in naaşı, Vali Vekili Ömer Kalaylı , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk , 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

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