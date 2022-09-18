Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

18.09.2022 15:00
Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna hain bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı - Son Dakika
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