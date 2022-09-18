Şanlıurfa Valiliği: Hudut karakoluna düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Açıklamada, "Saldırı sonucu bir kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki hudut karakoluna hain bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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