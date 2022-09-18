Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı.
Aybek'in (25) Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.
Şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı.
Bugün kente getirilecek şehidin cenazesi, yarın Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Aybek'in bekar olduğu öğrenildi.
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