Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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