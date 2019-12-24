Şanlıurfa'nın tarihi "kümbet evleri" turizme kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'nın tarihi "kümbet evleri" turizme kazandırılacak

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bakımsızlık ve yağışlar nedeniyle yıkılan yöreye özgü asırlık kümbet evlerin onarılıp turizme kazandırılması için kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bakımsızlık ve yağışlar nedeniyle yıkılan yöreye özgü asırlık kümbet evlerin onarılıp turizme kazandırılması için kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı.

Güneşte kurutulmuş kerpiçlerden yapılan, mimari yapısı ve malzemeleri ile yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip Harran ilçesindeki evlerle benzerlik gösteren yapılar, tabandan tavana doğru gittikçe daralıyor.

Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 kerpiç dizisiyle örülerek inşa edilen bu evler, içten ve dıştan balçıkla sıvandığı için yüzlerce yıl ayakta kalabiliyor. Odaları kare planlı, konik bir çatıya sahip evler, kendisine has özellikleriyle Harran gibi konik kubbeli evlerden ayrılıyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, tarihi kümbet evlerin turizme kazandırılması için harekete geçti.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için çeşitli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Yıllarca terörle anılan ilçenin hizmetlerle anılması için farklı projeler hazırladıklarını anlatan Aktaş, çalışmalar tamamlandığında ilçe turizminin canlanacağına inandıklarını ifade etti.

"Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk"

Suruç'un tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bu evlerin tamamını turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarını yapacağız. Çalışmalar bittikten sonra tanıtımını yapıp turizme kazandıracağız. Küçük Ziyaret, Kara, Yönlü köyünde bu evlerimiz daha çok görülüyor. İlçemizde çok sayıda tarihi kümbet ev bulunuyor. Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle bunların tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağız. Kültürümüze sahip çıkacağız. Bu yapılar yaklaşık 250 yıllık. Terk edildiği için yıkılıyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın tarihi kümbet evleri turizme kazandırılacak

Şanlıurfa, Harran, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi
Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
18:25 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 25 yıl hapis cezası talebi - Son Dakika Haber
18:20 Dağdan kopan kayalar evin çatısına düştü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika Haber
18:18 ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Son Dakika Haber
18:18 Samandağ'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika Haber
18:15 Sağanak yağış gecekonduyu yıktı - Son Dakika Haber
17:47 İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'nın tarihi "kümbet evleri" turizme kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]