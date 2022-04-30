Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi

30.04.2022 11:01

Şanlıurfa'da özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Aligör külünçesi", Ramazan Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Şanlıurfa'da özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Aligör külünçesi", Ramazan Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Kentin tescilli lezzetleri arasında yer alan külünçe, un, yağ, süt, yumurta ve susam ile 7 çeşit baharatın karışımıyla yapılarak bayramlarda sofraları süslüyor.

Sadece tatlı olarak değil, kimi zaman tuzlu çeşidiyle de tüketilen külünçe, bayram ziyaretine gelen konuklara çay ile ikram ediliyor.

Bayrama sayılı günler kala yöre halkının taleplerini karşılamaya çalışan külünçe ustaları, üretim tesislerinde yoğun mesai harcıyor.

Külünçe ustalarından Mehmet Şirin Çakıcı, AA muhabirine, ürünün Şanlıurfa'nın vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi.

Tescilli "Aligör külünçesi"nin doğal ve lezzetli bir ürün olduğunu ifade eden Çakıcı, "Bayram öncesi satışlarımız yaklaşık yüzde 80 arttı. Vatandaşlar külünçe alarak bayramda misafirlerine ikram ediyor veya il dışındaki yakınlarına gönderiyor." diye konuştu.

Üretici Mikail Demir ise külünçe satışlarının yıl boyunca sürdüğünü ancak ramazanda daha da arttığını ifade ederek, "Çünkü Şanlıurfa'da insanlar bayramda gelen misafirlerine ve yakınlarına külünçe ikram eder. Her yörenin kendine özgü lezzetleri var, bizim de külünçemiz var. Külünçelerimiz kuru pastaya benzer. Ayrıca doğal ve fiyatı uygun olduğu için insanlar tercih ediyor. Yoğunluktan dolayı ekmek, simit gibi ürünlerin yapımını azaltarak tamamen külünçe yapımına ağırlık vereceğiz." dedi.

Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi
Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi
Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi
Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi

YORUMLAR
500
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:18 Yine bir yol vermeme kavgası, yine yumruklaşma: Minibüs şoförü tır şoförüne saldırdı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 11:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti külünçede bayram mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement