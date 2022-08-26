İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 5 kilogram esrar ile 765 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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