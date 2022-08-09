ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika
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ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı

09.08.2022 13:38
ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir ilçe Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlıları yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir ilçe Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın katil zanlıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Haziran'da gerçekleşti. ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Yazmacı, Gaziantep'te 13 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan ekipler, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Seydo S. ve Serhat S.'yi gözaltına aldı. Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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