Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak çalışma başlatan ekipler, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Seydo S. ve Serhat S.'yi gözaltına aldı. Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ŞUTSO temsilcisinin cinayet zanlıları yakalandı - Son Dakika

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