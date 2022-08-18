Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye - Son Dakika
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Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye

18.08.2022 16:50
Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Dr. Şeyhmus Baraj'ı darbettikleri iddiasıyla 3 suçtan haklarında 8'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş, ikinci duruşmada tahliye edildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, Dr. Şeyhmus Baraj'ı darbettikleri iddiasıyla 3 suçtan haklarında 8'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş, ikinci duruşmada tahliye edildi.

Olay, 27 Haziran'da, özel tıp merkezinde meydana geldi. Dr. Şeyhmus Baraj ile hasta yakınları arasında iddiaya göre, 'sıra bekleme' tartışması çıktı. Hasta yakınları, Baraj'a tekme tokat saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan doktor, rapor alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren Dr. Baraj ise diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıkladı.Kamuoyunda da oluşan tepkinin ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol kararına itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan 4 şüpheliden Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler tutuklandı. Sanıklar hakkında 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşe tahliye - Son Dakika
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