Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 10:00
Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 kilogram esrar, bin 263 kök Hint keneviri, hassas terazi ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Roma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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